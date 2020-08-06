Лукашенко: «Я Путину говорил, что наше время на излете»

В беседе с Гордоном Лукашенко признался, что в отношениях с Путиным у него есть определенные разночтения, «но только потому, что оба - сильные личности». Фото: скриншот с видео.

- Правда, что ваши отношения с Путиным изначально не сложились, и все эти годы остаются напряженными?

- Если я скажу, что это неправда, это будет несвойственно моему стилю, - ответил Лукашенко. - Да, у нас есть определенные напряжения, потому что мы оба - сильные личности.

- Я бы вас на его месте не взлюбил сразу же, - выдал Гордон. – Хотя бы за то, как вы обнимаетесь во время встречи.

- Вы знаете, я делаю это искренне. И считаю Владимира Владимировича свом старшим братом. Но не в том плане, что ты тут старший, а мы тут никакие младшие. Он действительно и по возрасту, и по весу старший брат. Я старший брат всегда должен помогать младшему. У нас в деревне всегда так было: в многодетных семьях старшенькие тащили за собой младшеньких. И я Путину это часто говорю: не подножку надо ставить бегущему, а поддержать. Но он человек другой! Он городской.

- А вы часто ссорились за эти годы?

- Чего только у нас не быо. Несмотря на эти вот перипетии, мы все же очень хорошие друзья. А друзья могут в лицо сказать все, что думают. Я и говорю! Даже по-мужски можем матюкнуться друг на друга. Но кричать друг на друга – вообще такого не было. Я могу, конечно, рыкнуть, гыркнуть, но какой смысл. У Путина такой манеры вообще нет. А вот эмоционально обсуждать темы и что-то доказывать друг другу – это да. Такое у нас почти каждую встречу бывает.

- Ряд лидеров стран СНГ рассказывали мне, что в начале их отношений Путин старался их обаять, очаровать, завербовать. А если это не получалось, переходил к прямым угрозам. Вам он когда-нибудь угрожал?

- Никогда! – тут же ответил Лукашенко. – Мы недавно обсуждали интерграцию, дорожные карты… Я ему говорю: «Слушай, мы с тобой оба на излете. И когда-нибудь оба уйдем. Наша задача сейчас – остаить после себя то, за что наши дети скажут спасибо. Не надо давить ни меня, ни Беларусь. Путин меня тогда прервал и говорит: «Слушай, Саш, неужели ты думаешь, что я позволю себе на тебя давить. Я же знаю, если на тебя надавить, все будет наоборот. И он это сказал искренне. У Путина не было попыток на меня надавить. Он понимал: давить на меня бесполезно. Я всегда пойду на компромисс, но если это касается страны, и если я вижу несправедливость, это все.

- Вы и Путин называли развал СССР величайшей политической катастрофой 20 века. И в этом вы сошлись. А в чем еще вы похожи с Путиным?

- Да мы с Путиным вообще не похожи. Мы похожи с ним только тем, что мужики. Со всеми вытекающими из этого последствиями.