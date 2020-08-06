Лукашенко рассказал о задержанных боевиках: «Мы знаем, с кем они созванивались, откуда получали команды из России»

По словам Лукашенко, Россия "делает ошибку на ошибке". Фото: БелТА

Президент в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал о задержанных в Беларуси боевиках. Напомним, по информации белорусских правоохранителей, ночью 29 июля в Беларуси была задержана группа из 32 боевиков - все они россияне и сотрудники иностранной частной военной компании Вагнера. Еще одного мужчину задержали на юге Беларуси.

- Мы же получали информацию. В Мозыре задержали одного, там задержали, там, там. Мы видели, с кем они связаны. Мы контролировали их полностью. Мы знаем, с кем они созванивались, откуда получали команды из России, кто давал эти команды. Мы уже видели, что тут чего-то жареным пахнет.

По словам Лукашенко, Россия "делает ошибку на ошибке".

- Зачем вы нас душите? Мы же нормальные ваши люди. Мы один народ фактически, зачем вы душите? - Лукашенко во время интервью был эмоционален.

Президент рассказал, что побывал во всех войсках спецназначения.

- Я побывал в Витебске в десантно-штурмовой бригаде. Ну это вообще - отпетые, подготовленные по-современному. Равных (им - Ред.), уверен, в мире нет. (...) Дальше я побывал в Марьиной горке - тоже развернутая бригада. Ну это вообще аксакалы.