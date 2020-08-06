Лукашенко: «Путин не будет держаться за власть посиневшми руками»

Президент высказался о президентских амбициях своего российского коллеги во время своего интервью Дмитрию Гордону. Фото: скрин с видео.

- За последние годы между Россией и Беларусью были и нефтяные, и торговые, и продуктовые войны. Россия постоянно давит на Беларусь. А ведь Путин может остаться прездентом до 2036 года…

- Нет, это вы выдумали. Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. Это я вам на 100% гарантирую. Во-первых, вы же сами видите, что все зависит от обстановки. А она, сами вот какая, и лучше не будет. Естественно, все будут валить на Лукашенко, на Путина. Потому что мы главы государства. Путин не будет держаться за власть посиневшими руками. Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит существующий путь развития России.

- То есть вы утверждаете, что до 2036 года Путин не будет президентом? – еще раз спросил Гордон.

- Нет, - настойчиво ответил Лукашенко.

- За эти 20 лет, которые вы ведете переговоры вместе с Путиным, чисто по-человечески вы от него не устали?

- Что-то у него есть, от чего не устаешь. Слушайте, вот от Ангелы Меркель можно устать, глядя как она ведет переговоры. Но она волчица. Она настолько цепкая, настолько въедливая, трудолюбивая… Это же из-за нее мы сутки в Минске сидели. Да, переговоры – это скукота настоящая. Но Путин в переговорах не скучен.