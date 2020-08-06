Путин предлагал Лукашенко 2 миллиарда за признание Южной Осетии, но тот оказался? Фото: БелТА.

- Правда ли, что Путин предлагал вам 2 миллиарда за признание Южную Осетию и Абхазию суверенными государствами, но вы отказались?

- Ни о каких деньгах никогда не шла речь. Цена вопроса была гораздо выше, - ответил Лукашенко и рассказал подробности. – Когда заваруха эта началась, все в СНГ дрожали. Я особенно и не задумывался об этом: признают - хорошо, не признают – не признают. Не жарко и не холодно этой Южной Осетии будет. И все начали: вот Беларусь завтра признает, и так далее. Я не придавал этому особого значения. Надо поддержать союзников – поддержим. Потом натовцы меня в этот вопрос окунули. Ко мне приехал Хавьер Солана – очень мне понравился этот старикашка. Он приехал ко мне – мы сели с ним в кабинете, и он мне напрямую говорит: «У нас есть к вам просьба. Мы бы не хотели чтобы вы признали Южную Осетию». Почему вдруг вы меня об этом просите? Он сказал: «Вы знаете, сложилась такая ситуация, что если вы признаете, то наступит этот «парад признаний», и за вами должны пойти другие. Если вы не сделаете этого шага – тогда и лидерам стран СНГ не придется этого делать. Я говорю – это очень странная позиция, сказал ему, что мы не заморачиваемся особо на эту тему… И я ему задаю вопрос: «Хавьер, а что будет, если я это сделаю?» Он к этому был готов. Он достает блокнот и начинает мне перечислять: «Беларусь будет немедленно отключен от расчетов по Swift». Через некоторое время я встречаюсь в Сочи с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым, и он поднимает этот вопрос о признании. Я говорю: я признаю, но вы гарантируете мне вот это и это – с учетом отключения от Swift. А он мне ответил: это экономические вопросы, их у нас решает правительство – Путин. Я говорю – вы президент России! Вы поставили вопрос, я готов его решать. А вы – нет. Тогда зачем вы это вопрос ставите? И мы не договорились.