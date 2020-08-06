Теперь точно полетим: белорусам с 7 августа разрешен въезд в Черногорию без ограничений и дополнительных условий

Белорусам с 7 августа разрешен въезд в Черногорию без ограничений и дополнительных условий
Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Белорусам, Россиянам, а также граждан некоторых других стран с 7 августа разрешен въезд в Черногорию без ограничений и дополнительных условий. Об этом сообщили в БелТА.
«Опубликован список стран, чьи представители могут уже с 7 августа спокойно въезжать на территорию Черногории без каких-либо дополнительных условий. В список добавлены следующие страны: Украина, Россия, Беларусь, Азербайджан, Канада, Зимбабве», — говорится в сообщении, которое размещено на сайте черногорского правительства.
В Черногории на фоне пандемии коронавируса возникла сложная ситуация в туристическом секторе. За июль 2020 года в стране число иностранных туристов снизилось на 92%.
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