Лукашенко о побеге в Россию: «У меня нет денег, чтобы сбежать и там жить, как Янукович»

Фото: кадры видео с youtube-канала «В гостях у Гордона»

- Я никогда не начну стрелять первым. Это большая глупость и это подарок будет врагам. Есть до стрельбы очень много вариантов. Но если все варианты будут исчерпаны, без сомнения! Слушайте, а зачем армия?

- И зачем президент? - добавил украинский журналист.

- Совершенно верно. И ваши вот эти досужие там разговоры, что Лукашенко, не дай Бог что-то, ему придется бежать туда. Ему придется бежать сюда. Лукашенко никогда никуда не побежит и мои дети никуда не побегут. (...) А вы знаете почему? Бегут те, у которых карманы набиты.

Лукашенко стал рассуждать, куда он мог сбежать.

- Куда я побежал? Ну даже в Китай. Не дай Бог, конечно, - засмеялся он. - Это совсем другой климат, другая страна. Да я про Москву даже не говорю. Без денег там делать нечего. А у меня нет денег, чтобы сбежать и там жить, как Янукович.