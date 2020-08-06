Лукашенко: «Немножко украинцев не бывает. Я – крепко украинец»

Президент Беларуси рассказал Гордону о своих украинских корнях и любви к Украине. Фото: скрин.

- Я себе выписал: ваш дед Трофим Иванович родился в Глуховском уезде Черниговской губернии. Сейчас это Сумская область Украины. То есть у вас украинские корни…

- Сумской разве? – искренне удивился Лукашенко? И рассказал историю о том, как бывший президент Украины Виктор Ющенко предлагал ему отыскать украинские корни. – Я тогда отказался. Зачем в этом капаться? Но, честно говоря, думал, что мои корни где-то между Киевом и Черниговом.

- То есть вы немножко украинец?

- Немножко украинцев не бывает. Мы – крепко украинцы.

- Вы часто думаете об Украине?

- Очень люблю Украину. Я вообще Украину сравниваю с Францией. Но Украина душевная. Во Франции нет той душевности – ее разодрали этой демократией. В 21 год я служил в погранвойсках в западной Украине. Поэтому 2,5 года, когда я был инструктором политотдела, много ездил по Украине. Львовом вообще поражен был. Такая красотища! У нас в войну разбомбили, разрушили, а у них там много осталось. Все это потрясающе. Тогда я впервые увидел горы. А потом уже, когда уволился и работал в сельском хозяйстве директором, ко мне с Украины приезжали работать. Работали, а я расплачивался с ними зерном.

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