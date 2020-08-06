«Надо дошлифовать интернет, в противном случае - он превратит планету в хаос». Лукашенко - о свободе слова, прессы и мате в сети

Фото: кадры видео с youtube-канала «В гостях у Гордона»

Дмитрий Гордон, сославшись на ведущие мировые рейтинги, предъявил Александру Лукашенко, что в стране очень плохо обстоят дела со свободой слова и свободой прессы.

- Чуть ли не последние места, - сказал Гордон и уточнил. - Действительно зажата так свобода слова и свобода журналистов в Беларуси?

- Старо как мир! - ответил президент. - Можно было зажать тогда, когда не было интернета. Когда есть интернет, трудно сказать, кто кого зажал. Особенно вы наблюдаете, что происходит сейчас, в предвыборную кампанию. Естественно, есть государственные СМИ - там желтизны нет, матом не ругаются. Наверное, как и везде - у кого-то больше, у кого-то меньше. Обзывать нас тем, что у нас нет свободы слова, мы СМИ зажимаем - это старо как мир. Конечно, я бы не хотел, чтобы матерились даже в интернете. Интернет - это величайшее достижение человечества. Но мы уже понимаем, что там не все очень хорошо.

Президент предложил доработать интернет.

- Если Дима Гордон берет у кого-то интервью или материться на своих страницах, то там написано: Гордон. Он и сам отвечает за это и по закону ответит. А почему к другим таких требований нет? Надо доработать, дошлифовать интернет в этом плане - чтобы была ответственность. Тогда глобальная паутина будет служить на пользу человечеству. В противном случае она превратит планету в хаос, - уверен Лукашенко.