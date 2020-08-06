Лукашенко о своих 26 годах президентства: «Ну хорошо, вот я не президент. А что делать с утра?»

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У Александр Лукашенко во время интервью с украинским журналистом спросили: "Больше вас в Европе не правит никто. Вам это постоянное напряжение не надоело? Не хочется уже все бросить и пожить для себя?"

- Нет, - сразу ответил Лукашенко. - Я не знаю другого образа жизни. Это очень тяжело, поверьте, это очень тяжело. Это белка в колесе. Но хотелось бы бросить, если бы я знал что-то другое... Это уже мой образ жизни... Я думал часто над этим. Я даже не представляю. Ну хорошо, вот я не президент. А что делать с утра?