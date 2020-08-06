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Лукашенко: «Коля - особенный ребенок, таких в мире больше нет»

Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону
Геннадий МожейкоГеннадий МожейкоГеннадийМожейко
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Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

- Он Гордона знает вдоль и поперек, - посмеялся президент, рассказывая о младшем сыне. - Но меня радует то, что он же видит другую жизнь – он разбирается во всем. Ему лапшу на уши не повесишь. И очень критикует, если где-то мы неправильно поступаем.

- Старшие дети с Колей общаются?

- Постоянно. Особенно старший Виктор – умница, у него характер матери. Да и средний – они помягче, нежели я. Коля – это кремень, как отец. А старший и средний – они очень мягкие, очень порядочные люди. Коля дня них – это родное, как и для Коли эти дети. Мне в этом плане повезло и никогда не было каких-то разногласий.

- У Коли удивительная судьба, с раннего детства видеть таких людей, общаться с ними и видеть столько событий. Как вы считаете, он особенный ребенок?

- Да, он особенный ребенок, таких в мире больше нет. И во-вторых, к моему счастью, господь наделил его нормальными мозгами. Он спортсмен хороший, он прекрасно играет на пианино, в этом году заканчивает музыкальную школу. Он внешне такой – 1,92 ростом – выше меня на 5 сантиметров. У него нет мании величия – он тут поможет, там поднесет.

- Как вы этого добились, ведь это очень сложно?

- Я не добивался, это он благодаря господу, так получилось. Он боится сделать что-то не так. Дети президента не должны распальцованно ходить. Поэтому мне в этом плане повезло. Но это не потому, что это я их воспитывал так. Они - белорусы, понимаешь? А у белорусов на показ не принято делать.

- Вы готовите Колю в приемники?

- Нет. Я не хочу. У нам иногда заходит разговор – пишут же везде про этого. Старший не хочет на госслужбе больше работать. А Коля – он со мной поездил в предвыборную кампанию, побывал на встречах с активом. Я заметил, он другим стал ребенком. Он повзрослел, он увидел всю эту грязь – ни в коем случае.

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