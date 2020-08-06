Александр Лукашенко: "Исключено, что я куда-то убегу, и что у нас на улицах стрелять начнут"

Фото: Фото: instagram.com/gordondmytro.

Украинский журналист Дмитрий Гордон 5 июля записал интервью с Александром Лукашенко. Встреча продлилась 2,5 часа в президентском дворце в Минске. Сегодня интервью стало доступно на youtube-канале Дмитрия Гордона. Примечательно, что к 21 часу 6 июля интервью набрало 12 тысяч лайков и 15 тысяч – дизлайков.

- Скажите честно, вы не первый раз идете на выборы президента Беларуси, у вас внутренний мандраж какой-то перед выборами есть?

- У меня мандража никогда перед выборами не было, нет его и сейчас. Просто мне будет очень неловко, некрасиво и не по себе, если у нас на улицах будут какие-то заварушки и придется принимать какие-то силовые меры. Потому что вы знаете, как это оценят в Украине, на Западе, в России. Это некрасиво для имиджа страны. Вот что меня беспокоит.

- Я абсолютно уверен, что вы понимаете, что Россия может задействовать следующий сценарий: люди выходят на улицы, недовольные тем, что вы становитесь президентом, в это время появляется некая третья сила (мы у себя ее видели), которая начинает одновременно стрелять и в протестующих, и в силы правопорядка, которые сдерживают протесты. Может ли случится в Беларуси такое: кровопролитие, хаос, президент бежит, и Россия оккупирует Беларусь?

- Нет, такого сценария не будет. Потому что президент не побежит. Я реалист, ведь всякое бывает: президент не побежит, но его могут застрелить и прочее, мы же все под богом ходим. Вы что, Дмитрий, считаете, что вы вечноживущий? Всякое может быть, особенно сейчас. Все сосредоточено на Лукашенко, главное зло в Беларуси для них – это Лукашенко. Я даже не допускаю этого, но если в этом моя судьба, значит, быть посему. Но бежать – я никуда не побегу. Если я убегу на радость тем, кто сегодня готов уже тут прихватить страну, и это убийственно для подавляющего большинства белорусов и народа, который меня поддерживает и беззаветно верил в меня и служил мне все эти четверть века... Исключено, что я куда-то убегу, и что у нас на улицах стрелять начнут. Я не представляю этого.

- Сегодня, за несколько дней до выборов, вы можете сказать, кто станет очередным президентом Беларуси?

- Я, конечно, могу сказать, но зачем?