Лукашенко о том, чем он займется на пенсии: «Я буду лечить людей»

По словам президента, он хочет лечить людей психологически, когда покинет свой пост. Фото: instagram.com/gordondmytro

В интервью журналисту Дмитрию Гордону Александр Лукашенко рассказал, что не представляет свою жизнь без президентского кресла. По словам президента, он хочет лечить людей, когда покинет свой пост.

- Психологически. Спасать людей от психоза, от паники. Оттого, чтобы люди спокойнее жили в этой жизни. Вот здесь я бы, наверное, чего-то попробовал.

- Вы мемуары когда-нибудь напишите? - спросил Гордон.

- Нет, видимо, нет. Во-первых, я ленивый в этом плане. Я не люблю писать. Я думал тоже об этом. (...) Может быть, я свою точку зрения изменю, когда мне делать нечего будет. И я где-то чего-то там царапать буду. Но скорее всего, я тезисы буду набрасывать и кого-то попрошу, если я вспомню людей, которые шли рядом со мной. Чтобы они написали. (...) Если я чем-то займусь, то я напишу такое, чтобы Гордон стоял в очереди сутками, чтобы взять эту книжонку и для себя что-то там подчерпнуть.