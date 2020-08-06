Александр Лукашенко о задержанных боевиках: "Это не просто обидно, это недопустимо и отвратительно"

Фото: кадры видео с youtube-канала «В гостях у Гордона».

Украинский журналист Дмитрий Гордон 5 июля записал интервью с Александром Лукашенко. Встреча продлилась 2,5 часа в президентском дворце в Минске. Сегодня интервью стало доступно на youtube-канале Дмитрия Гордона. Примечательно, что к 21 часу видео набрало 12 тысяч лайков и 15 тысяч – дизлайков.

- Мы уже говорили об этой ужасной ситуации с сотрудниками частной военной компании «Вагнер». Вопиющее, на мой взгляд, вмешательство России в дела Беларуси. Среди вагнеровцев есть люди, воевавшие на Донбассе, на руках которых кровь украинцев. Я знаю, что Украина попросила Беларусь выдать этих людей. Я не сомневаюсь, что президент Зеленский просил вас лично о выдаче этих людей Украине. Вы выдадите этих людей Украине?

- Даже такого вопроса у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет. У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной, суть которых заключается в том, что генеральный прокурор Украины и генеральный прокурор Беларуси и России, правоохранительные системы работают над тем, чтобы была четкая картина: никто никого не выдает, пока не установят вину. А сторона, которая запрашивала, должна доказать вину этих людей: этот убил этого, что стреляли и тому подобное.

- Но вам обидно, как президенту суверенного государства, что таким образом другое госудасртво демонстрирует пренебрежение к законам и вмешивается в его внутренние дела?

- Это не просто обидно, это недопустимо и отвратительно. Особенно, если это происходит со стороны твоих родных друзей.

Напомним, под Минском ночью 29 июля правоохранители задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Еще одного задержали на юге Беларуси. Сообщалось, что в Беларуси приехали более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Выяснилось, что в ночь с 24 на 25 июля россияне заселились в одну из гостиниц Минска. 27 июля они перебрались в один из санаториев Минского района. В администрации санатория сказали, что поведение гостей показалось подозрительным. Мужчины не пили алкоголь, не ходили на дискотеки, одевались в стиле милитари, видимо, в цвета хаки.

Задерживали россиян силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Теперь Следственный комитет Беларуси проводит проверку.