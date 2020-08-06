Отталкивался ногами от дерева: в Лиозненском районе 15-летний подросток катался на тарзанке и упал

В Лиозненском районе 15-летний подросток катался на тарзанке и упал. Фото: Следственный комитет Беларуси

В Лиозненском районе 5 августа подросток катался на тарзанке и упал. Об этом сообщили в БелТА.

«Вечером в среду, 5 августа, в милицию поступило сообщение о том, что в больницу был доставлен с травмами 15-летний подросток. Удалось установить, что днем мальчик пришел на водоем в агрогородке Якубовщина, где была на дереве расположена тарзанка.Он начал кататься, отталкивался ногами от дерева, не рассчитал свои силы и упал», — рассказали БелТА в Следственном комитет по Витебской области.

На помощь парню пришел его друг. Он помог подростку подняться и вызвал скорую.

Подросток в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

В Лиозненском районном отделе Следственного комитета проводят проверку.

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