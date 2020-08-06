«Если ты хочешь избежать уголовной ответственности - надо пойти в политику». Александр Лукашенко о Викторе Бабарико и демократичных выборах

Фото: кадры видео с youtube-канала «В гостях у Гордона»

- Можно ли считать выборы демократическими, если кандидаты (речь идет о потенциальных кандидатах - Ред.) в президенты за решеткой? - поинтересовался у Лукашенко Гордон.

- Если кто-то (а такие есть) считает, что я их бросил [за решетку], мы открыты, - сказал Лукашенко. - Мы показали всем иностранцам материалы, показали, чем занимался Газпромовский банк, как финансировал предвыборную кампанию. Как пяти тысячам работников банка было заплачено через премиальные выплаты, чтобы привлечь их в волонтерами и членами штаба собирать подписи.

По словам президента, Виктор Бабарико не представил точную декларацию.

- Это же важно, ты идешь в президенты. Представь точную декларацию, - сказал Лукашенко. - Он не указал зарубежную собственность, во многом не указал свои доходы, не платил налоги. К нему по закону огромное количество вопросов.

У нас (может быть и в Украине это характерно) Если ты хочешь избежать уголовной ответственности за свои преступления - надо пойти в политику. Тогда будешь политическим заключенным. Вот это у нас тренд, это давно.

Скорее всего, он туда и влез, никакой он не президент. И ты это понимаешь, и он это понимает. А теперь он политический заключенный. А не будет политического, потому что все документы мы подготовили. Интерпол. Украина? Пожалуйста, специалисты. Пожалуйста, вам документы, полякам, россиянам. Даже россиянам! И американцам. Оцените: он политический узник или нет? И волна схлынула! Как только положили на стол документы и позвали послов иностранных проинформировать - волна схлынула.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О Путине, коронавирусе, политике, жене и сыновьях: все самое интересное, что Александр Лукашенко рассказал украинскому журналисту Дмитрию Гордону