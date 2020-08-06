Лукашенко о главе ЧВК Вагнера: «У нас с ним добрейшие отношения. Он лучшую бутылку вина передаст»

Фото: кадры видео с youtube-канала «В гостях у Гордона»

Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что хорошо знает того, кто возглавляет частную военную компанию Вагнер. Напомним, ночью 29 июля в Беларуси была задержана группа из 32 боевиков - все они россияне и сотрудники иностранной частной военной компании Вагнера.

- Мы же знаем, кто возглавляет эту структуру. Женя Пригожин. Я его так и называю - Женя. Вы не представляете, у нас с ним добрейшие отношения. Добрейшие! Когда я приезжал раньше к ним, он меня встречал. Он там лучшую бутылку вина где-то найдет, передаст, подарит. (...) Он приезжал, помогал.

Евгения Пригожина он называет "игрушкой в чужих руках".

- Не он же принимает решения. Да, он это организовывает. У него бизнес. Он платит им, наверное... Ну не он это. Чуть-чуть повыше. Заместители министров. Некоторые по Беларуси побегали, не получилось. Вот им надо доказать, что мы вот Беларусь тепленькую принесем и бросим какой-то кремлевской башне.

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