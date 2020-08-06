Президент Беларуси: «Лукашенко своей неуступчивостью надоел не россиянам, а руководству России»

Александр Лукашенко с украинским журналистом Дмитрием Гордоном Фото: instagram.com/gordondmytro

- Это так или нет? - спросил журналист.

- И так, и не так, - ответил Лукашенко. - Я не сказал бы, что Россия не хочет, чтобы Лукашенко был президентом. Хотелось бы не хотеть. Почему? Потому что они не знают: а другие будут податливей? А другие будут лучше, чем Лукашенко? У них есть сомнения. Что абсолютно точно - это наклонить, поставить хотя бы на одно колено и сделать более податливым.

- Лукашенко своей неуступчивостью надоел россиянам, как вы считаете? - уточнил Гордон.

- Конечно. Не россиянам, а руководству России.

Лукашенко сказал, что и Бабарико, и Цепкало имеют отношение к России - абсолютное.

- Больше чем финансируются. Там огромные деньги закачаны через «Газпром». Порой даже «Газпром» и не знал, какие деньги расходуются на эти выборы, - сказал президент.