В Лунинецком районе подросток решил заглянуть в трансформаторную подстанцию и его ударило током. Фото: БелТА

В Лунинецком районе подросток решил заглянуть в трансформаторную подстанцию и его ударило током. Об этом сообщили в БелТА.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 августа недалеко от Кожан-Городка. В районную больницу были доставлены два подростка с подозрением на электротравму. У одного из них, которому 15 лет, диагноз подтвердился. Подростка отправили в Брест для дальнейшего лечения.

Информация о том, что мальчика ударило током, была передана в Лунинецкий районный отдел электрических сетей. Чтобы выяснить детали случившегося, на место приехала специальная бригада. Сотрудникам удалось узнать, что на втором этаже трансформаторной подстанции была открыта входная металлическая дверь.

«В ячейке 10кВ дверь была также открыта. За ней удалось обнаружить следы термического воздействия», — пояснили на РУП «Брестэнерго».

Сотрудники также добавили, что двери трансформаторной подстанции всегда закрываются как на внутренний, так и на навесной замок. Его, к слову, нашли неподалеку и с разогнутой дужкой.