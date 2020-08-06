«Она хорошую котлету только что приготовила, детишек накормила, а тут дебаты». Лукашенко сказал, что ему жаль Тихановскую

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Дмитрий Гордон поинтересовался у Александра Лукашенко, что президент думает о Светлане Тихановской.

- Вы знаете, я о ней, клянусь вам, практически ничего не думаю, кроме одного: мне ее просто жаль. Она не вскочила, ее просто впихнули в эту ячейку штабы, вот эти люди, которые сидят в штабах Бабарико, Цепкало и у нее самой. На что они рассчитывают? Ну, вот представьте, они же прекрасно видят статью за свои правонарушения и понимают, сколько им придется отсидеть. Поэтому брошены все деньги, которые мы даже еще не нашли, на то, чтобы крутить это.

Журналист спросил у Александра Лукашенко, согласится ли он на дебаты со Светланой Тихановской. Судя по ответу, президент не знал о том, что Тихановская вызывала его на дебаты.

- Какие дебаты? Она не пришла на дебаты. У нас дебаты в четверг.

- Но вы были бы готовы на дебаты? - уточнил Гордон.

- Дим, ну ты ж меня знаешь: я готов всегда со всеми, но с моей стороны было бы даже некрасиво. О чем бы мы с ней дебатировали? Сидит Светлана без бумажек, а говорить-то не о чем. Я же понимаю, что Свету выпихнули и развернули, как некое знамя. Она хорошую котлету только что приготовила, может, детишек накормила, еще запах этой котлеты приятный есть, а тут дебаты надо вести по каким-то гадким вопросам.