В Добруше родившая в такси мать попросила таксиста стать для ее сына крестным отцом

Теперь семья Екатерины для таксиста Александра вовсе не чужая. Фото: vdobrushe.by

Не так давно мы писали о том, что молодая женщина на большом сроке беременности ехала в такси на осмотр в Добрушскую поликлинику. Внезапно ей стало плохо. Водитель вдавил газ в пол, включил аварийку и даже ехал с ней по встречной полосе. Нужно отметить, что водители уступали ему дорогу.

По приезду ее осмотрели медработники и приняли решение принимать роды прямо в такси.

История неожиданно получила продолжение. Как сообщает портал vdobrushe.by, выписку малыша из Добрушской ЦРБ ждали не только родные. Тот самый водитель Александр предложил маме Екатерине забрать ее из медучреждения на машине такси. Она с огромной радостью согласилась. С подарками для маленького виновника торжества и цветами для мамы родные и таксист поехали встречать ее к роддому.

Екатерина очень растрогалась от проявленного внимания. В знак благодарности она попросила водителя Александра стать для ее сына крестным отцом. Тот, конечно же, согласился. Ведь теперь для него семья Екатерины вовсе не чужая.

- На моем месте любой поступил бы так же, - говорит Александр. - Чувство сострадания, доброта и желание помочь - качества, которые в любые времена ценятся в обществе выше всего.