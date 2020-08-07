В Бресте в районе пятого форта мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» обнаружены боеприпасы

Противотанковые гранаты были уничтожены саперно-пиротехнической группой. Остальная часть находки сотрудниками органов внутренних дел была направлена на баллистическую экспертизу. Фото: sudexpert.gov.by

С 20 июня филиал мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» был закрыт для посещений в связи с реставрацией и музеефикацией 5 форта. Во время инженерно-поисковых работ была обнаружена интересная находка. На поверхность специалисты извлекли пять противотанковых гранат ПГ-2 и около 50 предметов, схожих с патронами, гильзами и пулями различного калибра. Всё из-за долгого нахождения в земле подверглось сильной коррозии. На нескольких гильзах можно рассмотреть дату выпуска - 1950 год, сообщается на сайте Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

Противотанковые гранаты были уничтожены саперно-пиротехнической группой. Остальная часть находки сотрудниками органов внутренних дел была направлена на баллистическую экспертизу в Брестский межрайонный отдел ГКСЭ. Выводы экспертов говорят, что это боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию - пистолету Макарова, винтовкам конструкций Мосина, Токарева и Драгунова, ручному пулемету Дегтярева. Всё изготовлено заводским способом.

По этому факту правоохранительными органами проводится проверка.

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В это время в соседней комнате находилась их 12-летняя дочь. У нее была сломана рука - скорее всего, от действий папы (подробности).