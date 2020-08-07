На белорусско-литовской границе задержали дальнобойщика с запрещенными лекарствами

В таблетках содержится психотропное вещество. Фото: gpk.gov.by

Водитель грузовика был задержан 5 августа в пункте пропуска «Бенякони». Он пытался перевезти через границу 300 запрещенных таблеток «Frisium», в состав которого входит опасное психотропное вещество клобазам.

Как сообщает gpk.gov.by, задержанным оказался 50-летний гражданин Казахстана, который ехал домой из Германии транзитом через Беларусь. Во время пограничного контроля с помощью металлодетектора у него обнаружили сначала две упаковки опасного лекарства, затем еще одну - она была спрятана в носке. Еще три упаковки были найдены при осмотре машины в перчаточном ящике.

Водитель рассказал, что таблетки он вез своему близкому родственнику для лечения эпилепсии. Когда у него спросили, кому именно он везет лекарство, он не ответил.

Препараты изъяли для проведения экспертизы.