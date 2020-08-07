Программист из Минска полгода похищал велосипеды

Когда правоохранители провели осмотр подвала дома минчанина, то там было обнаружено 24 велосипеда. Фото: minsk.mvd.gov.by

Сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД г. Минска с поличным задержан 42-летний минчанин, который на протяжении полугода воровал велосипеды.

По информации ГУВД Мингорисполкома, мужчина работал программистом в одном из предприятий Минска. После работы подозреваемый шнырял по подъездам, где высматривал оставленные велосипеды. Замки и тросы не составляли проблем гонщику. При помощи специального оборудования он перекусывал замки, а после закатывал велосипед в свой подвал.

Силовики также установили, что предполагаемый для кражи велобайк столичный вор отслеживал заранее. Вёл наблюдение за тем, где хозяин оставляет свой транспорт, снимал его, а после - размещал на одном из интернет-ресурсов объявление с предложением о продаже. Когда находился потенциальный покупатель, тот воровал велосипед.

Бизнесмен был задержан с поличным когда совершал очередную кражу. Когда правоохранители провели осмотр подвала дома минчанина, то там было обнаружено 24 велосипеда. 10 из них были разобраны на запчасти. Было обнаружено, также, более 100 перекусанных велосипедных замков.

С его слов, так он хотел немного подзаработать. Сумму ущерба силовики устанавливают. К уголовной ответственности за имущественные преступления подозреваемый уже привлекался.

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В это время в соседней комнате находилась их 12-летняя дочь. У нее была сломана рука - скорее всего, от действий папы (подробности).