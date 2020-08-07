Пришла жара: в Беларуси 7 августа до +30 градусов

Наступила идеальная погода для тех, кто любит жару. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лето в разгаре: наступила идеальная погода для тех, кто любит жару. Сегодня, в пятницу, 7 августа, синоптики обещают максимальную температуру воздуха в Беларуси +25.. +30 градусов. В Минске столбик термометра поднимется утром до +17..+19, днем до +26..+28, вечером до +20..+22, сообщает pogoda.by. Дождей не ожидается.

На выходных тоже будет жарко: 8 августа синоптики обещают до +30 градусов, 9 августа - до +29.

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