За июль золотовалютные резервы Беларуси выросли до $8,9 млрд

Золотовалютные резервы выросли в июле в из-за увеличения стоимости монетарного золота и поступления в бюджет зарубежной валюты. Фото: belta.by

По предварительным данным, на 1 августа международные резервные активы Беларуси составили $8857,5 млн, сообщают в Национальном банке.

В июле золотовалютные резервы поднялись на $61,8 млн. Это составляет 0,7%. В июне выросли на $916,4 млн. Это 11,63%.

Золотовалютные резервы выросли в июле из-за увеличения стоимости монетарного золота и поступления в бюджет зарубежной валюты.

В июле этого года правительство и Национальный банк исполнили внешние и внутренние обязательства в зарубежной валюте на сумму около $422 млн.

На 1 января 2021 года объем международных резервных активов должен составить не менее $7,3 млрд, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год.

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