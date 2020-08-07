ЦИК: За три дня в Беларуси досрочно проголосовали 22,47% избирателей

Досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Центризбирком озвучил данные о досрочном голосовании на выборах президента Беларуси: за три дня явка составила 22,47%.

Как сообщается на сайте ЦИК, в Минске досрочно проголосовали 18,89%.

Самой активной из областей оказалась Гомельская - там проголосовало 30,22%. В Брестской области - 20,45%, в Витебской - 21,18%, в Гродненской - 20,05%, в Минской - 20,84%, в Могилевской - 26,14%.

Напомним, досрочное голосование в Беларуси проходит 4 - 8 августа. Выборы президента пройдут в воскресенье, 9 августа.

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