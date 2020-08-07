Ермошина назвала платформу «Голос» «вредным, просто преступным проектом»

Лидия Ермошина считает, что при электронном голосовании результаты могут быть искажены. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава ЦИК Лидия Ермошина высказалась о платформе «Голос» - проекте для альтернативного подсчета голосов на выборах президента Беларуси.

«Это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки. Вот для чего это делается, а отнюдь не для контроля», - цитирует председателя Центризбиркома belta.by.

По мнению Лидии Ермошиной, платформа «Голос» - это не что иное, как «создание теневого Центризбиркома». Она подчеркнула, что проведение выборов по Конституции обеспечивают избирательные комиссии, и никакая другая структура по подсчету голосов не является законной.

Глава ЦИК возмущена, что «данную платформу, этот вредный, просто преступный проект рекламирует человек, который является потенциальным гарантом Конституции - то есть кандидат в президенты, который участвует в выборах».

Председатель ЦИК считает, что при электронном голосовании достаточно легкой манипуляции - и голоса избирателей могут быть искажены в удобном варианте для заказчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Народ, всё, выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет»: Леонид Агутин, Григорий Лепс, Тина Кароль, Стас Пьеха и другие артисты не выступят в Беларуси 8 августа (ПОДРОБНЕЕ...)