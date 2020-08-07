В Гомельском районе сгорел зерноуборочный комбайн

Основная версия, которую рассматривают специалисты - механическое разрушение узлов и деталей Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

6 августа в 11.15 на пульт работникам МЧС поступила информация о том, что в поле возле деревни Тереничи произошло возгорание зерноуборочного комбайна, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Пожар полностью уничтожил технику. Пострадавших нет. Основная версия, которую рассматривают специалисты, - механическое разрушение узлов и деталей.

Это не первый случай возгорания, который произошел на уборочной. Совсем недавно мы писали о возгорании грузовика, который перевозил зерновые около деревни Свистковщина, что в Ляховичском районе. Помимо транспорта, тогда там выгорело поле площадью 0,5 га. Благодаря тому, что один из работников МЧС был в отпуске, но работал в поле комбайнером, а второй просто ехал мимо и увидел зарево, пожар удалось быстро потушить.

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Причину происшествия сотрудники устанавливают (подробности).