Лукашенко: В будущей пятилетке поручено довести среднюю зарплату медикам до 150% от средней по стране

Лукашенко рассказал о зарплатах медикам.

Александр Лукашенко 7 августа провел встречу с работниками системы здравоохранения и вручил им государственные награды. Он рассказал о том, что на борьбу с коронавирусом государство потратило больше полумиллиарда рублей и что каждая новая технология, оборудование или лекарство - это сотни и тысячи спасенных жизней.

Президент также поблагодарил медиков и высказался об их зарплатах:

- В будущей пятилетке правительству поручено довести среднюю заработную плату медикам до 150% от средней по стране, - цитирует президента belta.by.

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