Видеофакт. «Убью!»: в Докшицком районе пьяный мужчина угрожал бензотриммером милиционерам

Мужчина встречал милицию на улице с заведенным бензотриммером Фото: Раиса ЮДИНА

6 августа в 20.30 в оперативно-дежурную службу районного отдела милиции поступило сообщение о семейном скандале, разгоревшемся в деревне Витуничи Докшицкого района. Звонившая девушка рассказала, что сильно пьяный сожитель ее родственницы их избивает. По вызову выехали сотрудник оперативно-дежурной службы и участковый инспектор, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Мужчина встречал их на улице с заведенным бензотриммером. Он никого не подпускал к себе и угрожал расправой. Попытки уговорить буяна заглушить мотор и успокоиться не увенчались успехом. Но все же, применив подручные средства, участковый смог выбить бензокосу из рук мужчины и обезвредить его.

Как позже стало известно, 43-летний местный житель нигде не работает. Он распивал спиртное вместе со своей сожительницей. По какой причине возник конфликт, как всегда в подобных случаях, никто не назвал. Родственница, которая была в гостях, знала, что мужчина уже был судим. Она и позвонила в милицию.

Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

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