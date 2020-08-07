За борьбу с коронавирусом Игорь Карпов получил звание "Народного врача Беларуси"

Игорь Карпов стал народным врачом. Фото: belta.by

7 августа Александр Лукашенко встретился с медиками, поблагодарил их за работу во время пандемии коронавируса и вручил государственные награды.

Звание "Народного врача Беларуси" получил Игорь Карпов - заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук, сообщает belta.by.

Отмечается, что во время эпидемии коронавируса Игорь Карпов возглавил работу по оказанию помощи пациентам - ездил по регионам, занимаясь самыми тяжелыми случаями, консультировал, помогал.

Игорь Карпов поблагодарил за награду:

- То, что я стою сегодня здесь, - лестное для меня стечение обстоятельств. А вот то, что наша медицина оказалась профессиональной, мужественной и подготовленной к трудным моментам, что оказывалась помощь на всех уровнях и она дошла до всех регионов страны, свидетельствует о том, что у нас действительно народная медицина и что вы, уважаемые собравшиеся, являетесь народными медиками, - сказал он.

Звание "Народного врача" впервые присвоено медику в Беларуси.

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