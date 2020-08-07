Виктор Каранкевич заявил, что первую электроэнергию на БелАЭС планируется получить осенью

Всего в реактор специалисты загрузят 163 тепловыделяющие сборки, после чего проведут необходимые испытания Фото: Сергей ГАПОН

На Белорусской АЭС первую электроэнергию планируется получить нынешней осенью. Об этом 7 августа рассказал журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, сообщает БЕЛТА.

Он также сообщил, что на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции начата загрузка топлива в ядерный реактор. «В общем, будет загружено 163 тепловыделяющие сборки. Это полная загрузка реактора топливом. Первые киловатт-часы планируется произвести и выдать в сеть этой осенью», - отметил министр.

Сейчас в активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. В данный момент продолжается загрузка топлива.

Состав каждой сборки – 312 тепловыделяющих элементов, диаметр которых составляет 9 мм и имеет высоту около 4 метров. Вес топлива из одной тепловыделяющей сборки составляет 571 кг.

Всего в реактор специалисты загрузят 163 тепловыделяющие сборки, после чего проведут необходимые испытания.

Ранее «Комсомолка» писала, что первый энергоблок атомной станции в Островце планировали запустить в начале 2021 года. Даже президент Беларуси в начале июня заявлял, что первый блок будет введен буквально днями.

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