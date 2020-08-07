Лукашенко предложил Каранику перелить оппозиционерам по капле его плазмы

Лукашенко готов поделиться антителами с оппозиционерами. Фото: БелТА.

7 августа на встрече с медиками Александр Лукашенко рассказал, что готов сдать плазму крови с антителами к коронавирусу. Он сказал, обращаясь к главе Минздрава Владимиру Каранику:

- Я открою секрет. Может, даже для Владимира Степановича. Поскольку мне пришлось эту беду, как он говорит, перенести уже. Знаешь, я о чем подумал. Ты же меня в этот золотой фонд сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей, - цитирует президента БелТА. - Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, в мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить. Такая полушутка-полуправда.

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