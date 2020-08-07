Путин и Лукашенко обсудили ход избирательной кампании в Беларуси, пандемию и задержание 33 россиян

Накануне выборов президенты пообщались по телефону. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пятницу, 7 августа, состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Сообщается, что инициатором разговора был российский президент.

Как сообщает president.gov.by, в ходе беседы обсуждались вопросы противодействия пандемии коронавируса в двух странах, а также ход избирательной кампании в Беларуси.

В сообщении говорится, что Владимир Путин «отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению».

Обсуждалось и задержание 33 российских граждан на территории Беларуси. Президенты договорились изучить все факты, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.

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