Ловил рыбу, а потом решил искупаться: в Столинском районе утонул 16-летний подросток

В Столинском районе утонул 16-летний подросток. Фото: СК Беларуси

В Столинском районе утонул 16-летний подросток. Инцидент произошел днем 6 августа. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

«Подросток находился на берегу реки Чаква, которая находится в агрогородке Рубель и ловил рыбу. Ближе к вечеру парень решил искупаться в реке. В какой-то момент он стал тонуть. Его достал из воды мужчина, который был неподалеку», - рассказали в СК.

Мужчина вместе с односельчанами, которые были на мотоблоке, положили парня и поехали навстречу машине скорой помощи. Но подросток так и не пришел в сознание и умер.

Проводится проверка.

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