Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 августа 2020 года: 111 новых случаев COVID-19 и 3 смерти за сутки

В Беларуси 111 новых случаев коронавируса за сутки. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Минздрав опубликовал свежие данные о коронавирусе в Беларуси в своем телеграм-канале.

В стране на 7 августа зарегистрировано 68 614 человек с положительным тестом на COVID-19. Это на 111 человек больше, чем днем раньше.

Выздоровели и выписаны 64 200 пациентов, у которых раньше был подтвержден диагноз COVID-19 (+444 человека).

За весь период распространения инфекции в Беларуси умерло 583 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки умерло три пациента.

Сообщается, что всего проведено 1 353 657 тестов.

Напомним, количество заболевших коронавирусом во всем мире уже превысило 19 миллионов человек.

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