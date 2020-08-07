В Чашниках поставили памятник стальному белорусскому рублю

Вот такой стальной рубль установили в Чашниках. Фото: "Чырвоны прамень".

Необычная малая архитектурная форма появилась в Чашниках - райцентре Витебской области. Здесь установили памятник белорусскому рублю. Монету отчеканили из нержавеющей стали. Весит рубль семь килограммов. Композиция представляет собой монету, торчащую из каменной глыбы, словно меч короля Артура. Правда, тот, кто попытается его из камня вытащить, станет не правителем, а обыкновенным хулиганом.

Заготовку для рубля нашли в Чашниках. Валун отыскали на полях района, отчеканили рубль в Минске, рассказывает районная газета «Чырвоны прамень». Установлен он около Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций и государственных органов Чашникского района, а оплатили создание памятника стальному белорусскому рублю сотрудники этой организации - собрали нужную сумму.

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