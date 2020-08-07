Курсы валют в Беларуси на 7 августа: доллар и евро на торгах подорожали

Актуальные курсы валют Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 7 августа.

Доллар подорожал на 0,0106 и теперь стоит 2,4482 белорусского рубля.

Евро вырос на 0,0066 и теперь стоит 2,8971 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0085 и теперь стоит 3,3249 белорусского рубля.

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