«Загорелась солома, и он самостоятельно отцепил прицеп»: в Пружанском районе 71-летний тракторист получил ожоги

В Пружанском районе 71-летний тракторист получил ожоги. Фото: pixabay.com

В Пружанском районе тракторист получил ожоги. Инцидент произошел в четверг, 6 августа. Об этом сообщили в БелТА.

«Трактор ехал недалеко от агрогородка Колядичи. Во время движения в прицепе загорелась солома. За рулем трактора находился 71-летний тракторист. Он попытался самостоятельно отцепить прицеп и получил ожоги», - пояснил официальный представитель Брестского областного управления МЧС.

Тракторист доставлен в больницу.

Сотрудники МЧС оперативно потушили солому, которая была сброшена на обочину, и предотвратили дальнейшее распространение огня.

В результате случившегося был поврежден прицеп.

Устанавливаются причины возгорания.

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