«Загорелась солома, и он самостоятельно отцепил прицеп»: в Пружанском районе 71-летний тракторист получил ожоги

В Пружанском районе 71-летний тракторист получил ожоги. Фото: pixabay.com
В Пружанском районе тракторист получил ожоги. Инцидент произошел в четверг, 6 августа. Об этом сообщили в БелТА.
«Трактор ехал недалеко от агрогородка Колядичи. Во время движения в прицепе загорелась солома. За рулем трактора находился 71-летний тракторист. Он попытался самостоятельно отцепить прицеп и получил ожоги», - пояснил официальный представитель Брестского областного управления МЧС.
Тракторист доставлен в больницу.
Сотрудники МЧС оперативно потушили солому, которая была сброшена на обочину, и предотвратили дальнейшее распространение огня.
В результате случившегося был поврежден прицеп.
Устанавливаются причины возгорания.
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