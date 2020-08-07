В Мингорисполкоме прокомментировали поступок звукооператоров в Киевском сквере 6 августа

Ребята включили песню Виктора Цоя "Перемен". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Мингорисполкоме прокомментировали мероприятие, которое прошло в Киевском сквере вечером 6 августа.

Как сообщается на сайте Мингорисполкома minsk.gov.by, городское мероприятие было сорвано с участием двух сотрудников Дворца детей и молодежи, которых привлекли для обеспечения музыкального сопровождения праздника в качестве диджеев.

- Эта акция прошла по сценарию предвыборного штаба Светланы Тихановской и была направлена на создание конфликта с непредсказуемыми последствиями, - говорится в сообщении.

Также отмечено, что один из ребят привлекался к ответственности за уклонение от призыва на воинскую службу.

Напомним, 6 августа в Киевском сквере должен был пройти "День открытых дверей учреждений дополнительного образования". Туда собиралась прийти Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова как обычные граждане. Неожиданно после выступления баяниста Виталия Воронко в парке зазвучала знаменитая песня Виктора Цоя "Перемен". Оказалось, что ее включили звукооператоры, работавшие на городском мероприятии - Владислав Соколовский и Кирилл Галанов.

За песню, которая не вписалась в формат праздника, парней осудили на 10 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы использовались, как затычка - я не хотел в этом участвовать». В Минске осудили на 10 суток звукооператоров, которые включили Цоя на районном празднике

У дверей зала суда ждёт начала процесса мама Владислава - Ирина Александровна. Женщина узнала, что ее сын задержан, от журналистов. Пока Владислав с коллегой работал в Киевском сквере, его мама была на даче. Видео с места событий ей показали в 9 вечера. (ПОДРОБНЕЕ...)