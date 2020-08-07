Политтехнологу Виталию Шклярову, которого задержали 29 июля в Гомеле, предъявили обвинение. Фото: Арсений Несходимов, Republic

Политтехнологу Виталию Шклярову, которого задержали 29 июля в Гомеле, предъявили обвинение - организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок - статья 342 часть 1. Об этом адвокат Шклярова рассказал порталу tut.by.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа, либо лишения свободы на срок до трех лет.

Адвокат политтехнолога Антон Гашинский также рассказал, что Шкляров жалуется на давление со стороны администрации СИЗО. Например, к нему часто придираются за то, что он не побрился. И уже не раз грозились отправить Виталия в карцер.

«Шкляров по-прежнему уверен в том, что его задержали и преследуют по политическим мотивам. У Виталия, к сожалению, нет возможности узнавать новости, так как в камере отсутствует телевизор. Он также жалуется на ухудшение своего здоровья», - рассказал адвокат.

Напомним, что Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле.