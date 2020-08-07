Пациенты с COVID-19 будут голосовать на закрытых участках в больницах

В больницах выделят отдельные помещения для голосования. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске пациенты с коронавирусом на амбулаторном лечении смогут проголосовать на закрытых участках в больницах. Туда их привезут в сопровождении медработников.

— Сотрудники столичных поликлиник, где наблюдаются пациенты с COVID-19, обзванивают их и уточняют, будет ли человек голосовать. Если да, то в день выборов его доставят в одну из больниц, где есть закрытые участки, чтобы он мог отдать свой голос. Там будут выделены отдельные помещения, всё с соблюдением санитарных норм. Человека привезут и увезут в сопровождении медработника, — рассказал на «Радио-Минск» председатель Минской городской комиссии по выборам Президента, главврач 1-й городской клинической больницы Дмитрий Шевцов.

Сообщается, что приняты все меры защиты.

— Риск заражения минимален или вообще сведен к нулю. Члены избирательных комиссий находятся в масках, перчатках, есть антисептики для обработки рук. Призываем избирателей тоже иметь маски. Предоставляются одноразовые ручки, - цитирует Шевцова minsknews.by.

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