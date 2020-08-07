В связи с началом физического пуска Островецкой АЭС: МИД Литвы передал ноту посольству Беларуси в Вильнюсе

МИД Литвы передал ноту посольству Беларуси в Вильнюсе Фото: Сергей ГАПОН

МИД Литвы передал ноту посольству Беларуси в Вильнюсе из-за того, что 7 августа начался физический пуск Островецкой АЭС. В реактор первого энергоблока атомной электростанции 7 августа начали загружать ядерное топливо. Об этом сообщили в БелаПАН.

В ноте говорится о том, что «действия Беларуси по реализации проекта атомной электростанции нарушили принципы открытости и добрососедства». Что касается деятельности АЭС, то она расположена вблизи Литовской границы и представляет собой угрозу национальной безопасности, а также окружающей среде и гражданам Литвы.

«Мы призываем Беларусь приостановить физический запуск АЭС до выполнения рекомендаций по итогам стресс-тестов, которые проведены», — заявили в МИД Литвы.

В МИД Литвы также сообщили, что вместе с другими ведомствами продолжится работа по выяснению фактов нарушений, который были допущены при строительстве Островецкой АЭС.