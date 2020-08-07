Видеофакт. Водитель «Фольксвагена» врезался в припаркованный авто и перевернулся. В салоне находились дети

Водитель «Фольсвагена» не справился с управлением, врезался в припаркованный авто и перевернулся Фото: Павел МАРТИНЧИК

Водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, врезался в припаркованный авто и перевернулся. В салоне находились дети. Об этом сообщили в Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Инцидент произошел 7 августа. За рулем автомобиля «Фольксваген» находилась 34-летняя женщина. Она ехала по улице Шугаева со стороны Парка камней и направлялась в сторону улицы Руссиянова. Женщина не справилась с управлением и врезалась в припаркованный по улице Шугаева «Ситроен». В результате столкновения автомобиль «Фольксваген» перевернулся», — рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В опрокинувшемся автомобиле находились дети: одному малышу было 11 месяцев, второму — 4 года. В салоне машины они находились в специальных креслах.

Женщину и детей оперативно доставили в больницу для осмотра.

Детали произошедшего устанавливаются. К слову, женщина рассказала, что они находилась в состоянии утомленности.