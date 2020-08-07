На «Гродно Азот» 7 августа произошла вспышка. Один из сотрудников получил термический ожог

На «Гродно Азот» 7 августа произошла вспышка. Фото: grodnonews.by

На «Гродно Азот» 7 августа произошла вспышка. Сотрудник получил термический ожог. Об этом сообщили на официальном сайте предприятия.

«Утром в пятницу, 7 августа в цехе метанола случилась разгерметизация крышки вентиля на линии кислорода. Произошла вспышка, но без горения. Обстоятельства случившегося выясняются», — говорится в сообщении.

Технологический процесс на предприятии не был остановлен. Угрозы людям, экологии, городу, а также сотрудникам «Гродно Азот» нет.

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