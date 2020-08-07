«Из-за возможного разлива фекалий»: в Минске 9 августа с 17.00 будет закрыт торговый центр «Столица»

В Минске 9 августа с 17.00 будет закрыт торговый центр «Столица». Фото: planetabelarus.by

В Минске 9 августа торговый центр «Столица» будет работать не полный день. Вечером его закроют из-за проблем с канализацией. Об этом сообщает портал tut.by со ссылкой на письмо из Мингорисполкома, которое прислали в редакцию.

«В воскресенье, 9 августа торговый центр «Столица» будет закрыт с 17.00 до 22.00. Данная мера связана с тем, что произошел засор напорной канализации блока № 3. Необходимо выполнить подготовительные и ремонтные работы, чтобы все восстановить», — говорится в письме.

В письме также предупредили, что «возможен разлив фекалий, а также присутствие неприятного запаха».

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