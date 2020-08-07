Министерство информации 7 августа вынесло письменное предупреждение порталу tut.by

Министерство информации Беларуси 7 августа вынесло письменно предупреждение порталу tut.by/ Фото: pixabay.com

Министерство информации Беларуси 7 августа вынесло письменное предупреждение порталу tut.by. Предупреждение было вынесено за публикацию, которая была размещена на портале 5 августа.

В материале речь шла о нарушениях, которые были зафиксированы наблюдателями, не попавшими в число тех, кто может находиться на избирательных участках. Один из наблюдателей Александр Якубовский, аккредитованный на 19-й участок в поселке Смиловичи Минской области рассказал о своих подсчетах: в протоколе было указано 164 человека, а в его записях — 21. Он отметил, что находился на участке с момента, когда опечатывали урну и до конца.

В Мининформе посчитали информацию о времени нахождения наблюдателя на участке не соответствующей действительности.

«По информации Минской областной комиссии по выборам наблюдатель Якубовский А. Б. не находился на данном участке в Смиловичах целый день. По информации членов участковой комиссии наблюдатель находился на участке 4 августа с 9.40 до 10.00, после этого он покинул участок, а также территорию, на котором он расположен», — говорится в письме.

Также, Мининформ заострил внимание на том, что следуя из указанной информации, данный наблюдатель не мог обладать достоверными данными о количестве тех, кто проголосовал досрочно на данном участке.

На портале tut.by отметили, что Александр Якубовский был на участке с 9.30, но в 10 часов его попросили покинуть помещение. Наблюдатель рассказал, что все время он находился на территории школы на расстоянии примерно 20 метров от входа. Это может подтвердить другой человек, который также находился с Александром на участке целый день.

Портал не согласен с решением Министерства информации. Но для того, чтобы ресурс не заблокировали, пообещали внести изменения в текст публикации.