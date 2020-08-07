Видеофакт. Машины ездили и сигналили. В Минске вечером 7 августа ГАИ перекрывала проспект Независимости

В Минске вечером 7 августа ГАИ перекрывала проспект Независимости Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске вечером 7 августа ГАИ перекрывала проспект Независимости. По центру ездили автомобили и сигналили. Многие водители высовывали в открытые окна руки с белыми браслетами.

Движение удалось восстановить на проспекте после 20.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Милиция! Они срывают районное мероприятие!»: сотни людей собрались в Киевском сквере в ожидании Тихановской.

Праздник охраняет очень много милиции и ОМОН, за ограждения пускают не всех. (подробности)

«Мы использовались, как затычка - я не хотел в этом участвовать». В Минске осудили на 10 суток звукооператоров, которые включили Цоя на районном празднике.

По мнению организаторов, Владислав Соколовский и Кирилл Галанов сорвали концерт, потому что включили композицию, которая не подходила формату праздника. (подробности)

«Проведение митинга 6 августа не представляется возможным». Мингорисполком ответил на жалобу штаба Тихановской.

В парке Дружбы народов 6 августа пройдут праздничные мероприятия, которые посвящены Дню железнодорожных войск. (подробности)