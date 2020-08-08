В Минске сразу пять автомобилей пострадали из-за пьяного водителя. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске сразу пять автомобилей пострадали из-за пьяного водителя. Об этом сообщили с Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«За рулем автомобиля «Лада» находился 27-летний водитель. Он двигался по улице Голодеда в сторону улицы Ташкентской. Мужчина не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль «Фольксваген». После столкновения движение продолжилось, и машина въехала в «Ниссан». Тот, в свою очередь, проехал вперед и повредил еще два автомобиля, которые были припаркованы», — пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ДТП, к счастью, никто их людей не пострадал.

Водитель «Лада» был отправлен на медицинское освидетельствование. Выяснилось, что у него в крови содержалось 2,06 промилле алкоголя.

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