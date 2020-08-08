В ЦИК рассказали о рекордной явке: За четыре дня досрочного голосования явка избирателей уже достигла 32,24%

За четыре дня досрочного голосования явка избирателей уже достигла 32,24%
Фото: Инна КОРСАК
За четыре дня досрочного голосования явка избирателей уже достигла 32,24%. Больше всего людей проголосовало в Гомельской области. Самая низкая явка — в Минске. Данная информация содержится в отчете ЦИК.
В Витебской области уже проголосовали 30,86%
в Брестской области — 30,11%
В Гродненской области — 30,02%
В Гомельской области — 42,72%
В Могилевской области — 37,88%
В Минской области — 29,09%
В Минске — 26,45%
По данным Центризбиркома, наблюдается рекордная явка в ходе досрочного голосования.
Напомним, что досрочное голосование началось в Беларуси 4 августа и продлится до 8 августа.
Основное день голосования 9 августа.
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